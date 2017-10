A Far Cry 5 Resistance Edition 200 dollárba kerül

Szobor, zászló, kitűzők és további finomságok vannak benne

De csak a GameStop üzletláncnál lesz kapható

A Ubisoft bemutatta a Far Cry 5 különleges kiadását is, a 200 dolláros (nagyjából 52 ezer forintos) Resistance Editiont, amelyben – szokás szerint – ezúttal is mindenféle földi jóság van. Az Xbox One-ra és PS4-re érkező kiadásban van egy 42 centiméteres szobor, képeslapok, zászló és kitűzők, valamint egy hőtároló sörös doboz.