A Ubisoft ma bejelentette, hogy május 16-án veszi kezdetét a For Honor második szezonja, ami a Shadow and Might címet viseli. Két új hős is érkezik: a Centurio és Shinobi (közismertebb nevén a Ninja) is bekerül a játékba. Bár a játék nem létező történelmi hitelességét ez a lépés tovább csorbítja, de legalább a rajongók által megszokott játékmentet feldobja a két új karakter.