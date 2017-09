Egyre népszerűbb a battle royale műfaja

Múlt héten az Epic is beszállt a mókába

Most pedig azt is bejelentették, hogy ez a mód ingyenes lesz

Ha valaki csak ezért vette meg a játékot, visszakapja a pénzét

A PlayerUnknown's Battlegrounds hihetetlen sikerein felbátorodva egyre több és több fejlesztő érzi úgy, hogy az utolsó emberig tartó küzdelem kihagyhatatlan része bármilyen videojátéknak. Nincs ez máshogy az Epic esetében sem, akik az elmúlt héten jelezték, hogy jelenlegi alkotásukban, a Fortnite-ban is helyet fog kapni a battle royale mód. Most pedig azt is hozzátették, hogy mindez ingyenesen elérhető lesz bárki számára, még az alapjátékra sem lesz szükség a futtatásához. Maga a mód nagyban hasonlít a PlayerUnknown's Battlegrounds-ra, azonban itt természetesen bevethetjük a Fortnite mechanikáit is, azaz kedvünkre építhetünk és rombolhatunk a csatatéren.