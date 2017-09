Az Automaton Games egy új multiplayer játékon dolgozik

A készülő programból nem maradhatott ki a 400 fős battle royale mód sem

Mindezt felhő alapú technológiával szeretnék elérni a britek

Az idei év egyik legsikeresebb játéka vitán felül a PlayerUnknown's Battlegrounds, ami egyik rekordot dönti meg a másik után. Ilyen hatalmas sikereknél pedig nem csoda, ha egyre többen döntenek úgy, hogy ők is akarnak egy szeletet a tortából. Nemrég az Epic Games jelentette be, hogy a Fortnite is battle royale móddal fog bővülni, most pedig a brit Automaton Games állt elő egy minden eddiginél ambiciózusabb kijelentéssel.