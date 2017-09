Még márciusban ígérte be a Ubisoft a 4v4 játékmódot

Hamarosan önálló bétát kapunk a játékmódhoz

Nem szükséges az alapjáték megléte a próbához

A Ghost Recon: Wildlands megjelenése után nem sokkal jelentette be a Ubisoft, hogy nem csak kooperatív, hanem kompetitív játékmódot is kapunk majd. A szavakat tettek követték, az ingyenes frissítések és fizetős DLC-k azóta is folyamatosan érkeznek a játékhoz, és hamarosan megérkezik a már beígért 4v4 team deathmatch. Talán nem a legmegfelelőbb jelző rá a deathmatch, de a béta rajtjáig maradjunk ennél, hiszen az eddigi információk alapján tulajdonképpen erről van szó.