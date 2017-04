A Guardians of the Galaxy első része ma jelenik meg.

A játék a képregény és a film hangulatát is megidézi.

Ma már elérhető a Telltale Games Guardians of the Galaxy játékának első epizódja, így a kiadás alkalmából az utolsó pillanatban megérkezett a legelső részhez tartozó launch trailer is. A humor, a hangulat és a karakterek közti kémia is megfelelőnek tűnik. Vajon a játékosok is azon a véleményen lesznek, hogy igényes munkát végzett a Telltale Games a Guardians of the Galaxyval?