Október 19-én jelentette be a 343 Industries az örvendetes hírt, ami szerint a PC-n és Xbox One-on Halo Wars 2-t játszó emberek megküzdhetnek egymással. Nos, ez megtörtént, ugyanis megérkezett a program frissítése, A barátok/ismerősök így együtt szórakozhatnak, ugyanakkor a harcok egyelőre nem rangsoroltak, de ennek is eljön majd az ideje. Ez a döntés a "tiszta játék és a paritás" megőrzése érdekében, ugyanakkor a frissítés egy új játékmódot is hozott, ami a Ranked 3v3 X War nevet viseli, és ez utóbbi kivételt képez a fenti szabály alól.