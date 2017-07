Erre több nyom is utal. Először is, a Blizzard pár hónapja levédette a Return of the Lich King címet, aztán a returnofthelichking.com domaint is bejegyeztette, a harmadik nyomós érv pedig a Hearthstone Year of the Mammoth promóciós kép, amin elvileg a Frostmourne nevű kard rúnáit is láthatjuk. Ez a kard a Lich Kinghez tartozik.

Most pedig kaptunk egy semmitmondó teaser képet, amin egyesek szerint ténylegesen is láthatjuk nekromanták társaságában álldogáló a Lich Kinget, egész pontosan Arthas Menethilt. Ők tudják, én csak három alakot látok, de nem is vagyok Warcraft-rajongó.