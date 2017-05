Azzal nem mondunk újat, hogy a Blizzard játékai elképesztően sikeresek, amihez a fejlesztő nyúl, arannyá válik, legyen szó bármely projektjükről. Legutóbb éppen az Overwatch lépte túl a 30 milliós határt , de még ez a hatalmas szám is eltörpül amellett, amit a Hearthstone tud felmutatni: a gyűjtögetős kártyajátékot imáron 70 millióan próbálták ki.

Arról ugyan nem szól a fáma, hogy ez hány aktív játékost jelent, és hogy mind a 70 millió különböző személy-e, de ez most mellékes. Már csak azért is, mert a Blizzard régi és új játékosokat egyaránt 3 teljes Un'Goro témájú paklival lep meg, melyeket egészen május végéig mindenki megkap még akkor is, ha csak a hír hatására kezd a játékba először.