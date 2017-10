Ingyen kárta jár idén Halloweenkor

Ehhez azonban muszáj lesz kimozdulni is

Halloween alkalmából a Hearthstone sem ússza meg ünnepi újdonság nélkül, de itt legalább nem kell fizetnünk érte. Nemsy Necrofizzle, ingyenesen elérhető bármelyik Fireside Tavern-ben, még a Hallow's End ünnepségek végeztével is. Ha valaonnan ismerős a kicsi mágus, ne keress tovább, Nemzy már látható volt a Bog Creeper kártyán, a Whispers of the Old Gods kiegészítőjéből.