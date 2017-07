Mint a cím is árulkodik róla, az Xbox Game Pass amúgy is méretes listája július 1-től további hét, igazán jó játékkal várja a nagyérdeműt. Különösebb sorrend felállítása nélkül az alábbi címekről van szó: Monaco What's Yours is Mine, Bard's Gold, Guacamelee! Super Turbo Championship Edition, The Flame in the Flood, F1 2015, Resident Evil 6 és Dead Island Definitive Edition. Mint ak kitűnikSzéles stíluspalettáról lettek beválogatva a játékok, így mindenki megtalálhatja a számítását.