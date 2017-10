Most, hogy közeledik a Steam őszi vására maradék pénzünk is veszélybe kerül, de valamivel addig is el kéne ütni az időt. Ha már úgyis szezonális móka a Halloween meg az ijesztgetés (holdfény, farkasok, tudjátok), akkor témába vág a Funcom aprócska kísérleti játéka, a Hide and Shriek, mely most már ingyenes is.