Az IO és a Square Enix szakítása miatt eme célpontok egy ideje elmaradtak, azonban most visszatérnek. Sőt már vissza is tértek, hiszen az elsőre, a The Forgerre már vadászhattok is, és egészen november 27-ig vehetitek puskavégre. A sikeres likvidálás után a jutalom egy-egy új ruha.

Azonban van egy csavar: csak azok eredhetnek a The Forger után, aki mostanában vették meg a játékot – mondjuk a hó elején a The Game of Year Editiont –, vagy még sosem vadásztak Elusive Targetre. Az IO célja ezzel az, hogy az újoncokat felzárkóztassa a veteránok mögé.