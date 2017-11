A Hitman Game of the Year Edition megjelenésének apropóján az IO Interactive vezérigazgatója, Hakan Abrak beszélt arról, hogy remekül haladnak és több új funkció is lesz az új játékban, ezek közül nem egy először jelenik meg a sorozatban. Bár szívesen elárulnák a részleteket, egyelőre még nem tehetik, majd csak 2018-ban leplezik le, min dolgoznak igazából.

Ami a Hitmant illeti, Abrak elárulta, hogy immár 7 millióan játszanak a programmal, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ennyi ember vette meg a teljes programot, hiszen a Hitman egyrészt epizodikus, másrészt az első része ingyenesen elérhető.