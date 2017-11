A Square Enix pár hónapja megvált az IO Interactive-tól

A dánok viszont megtartották a Hitman jogait

Most pedig kilenc új munkatársat keresnek

Többen erről arra következtetnek, hogy jön a Hitman második szezonja

A Square Enix pár hónapja vált meg a Hitman játékok fejlesztésével foglalkozó IO Interactive-tól, azonban a program jogai, bármennyire is szerették volna megszerezni őket a japánok, végül a dán stúdió kezében maradtak. A frissen függetlenedett fejlesztők azóta már bejelentettek egy Game of the Year kiadást is, melyben benne lesz az egész első szezon, most azonban úgy tűnik, mintha a második szezon fejlesztésén is elkezdtek volna gondolkodni.