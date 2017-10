Megtörtént az IO Interactive által korábban ígért új tartalmak bejelentése. Ugyan új évadot még nem kapunk – ahogy azt előre jelezték –, egy Game of the Year kiadást azért még a polcunkra tehetünk november 7-én PC-s, PS4-es vagy Xbox One-os kivitelben.

A Game of the Year kiadás a teljes első szezont tartalmazni fogja, kiegészítve a Patient Zero című kampánnyal, amiben egy járvány kirobbanását kell megakadályoznunk a 47-es ügynök bőrébe bújva. Ehhez vissza kell térnünk Coloradóba, Sapienzába, Bangkokba és Hokkaidóba. Igen, a pályák ismerősek lesznek, de kicsit azért mindegyiken módosítottak.

A Hitman új kiadása ezen kívül tartalmazni fog egy bohóc, egy cowboy és egy raven öltözéket, természetesen egy-egy hozzájuk illő fegyverekkel – különösen baba a színes baseballütő. Továbbá három új Escalation Contract is lesz a csomagban, ami még tovább nyújtja a Hitman kínálta gyilkos élményt.