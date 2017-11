Jövő héten jelenik meg a Horizon: Zero Dawn kiegészítője

Addig is elégedjünk meg a gépek bemutatkozóival

A Horizon: Zero Dawn kiegészítőjére, a Frozen Wilds-ra már csak egy hetet kell várnunk, a Guerilla Games pedig az előzetes képsorok után közelebbről is bemutatta az egyik új ellenfelet, mely megkerseríti majd Aloy, és vele együtt a mi életünket is. Az új gépjószág a Scorcher nevet viseli, melyet heves természete miatt, na meg a tüzes támadásai után kapott. Az viszont biztos, hogy nem ennél a tűznél akarunk majd melegedni a fagyos pusztaságban...