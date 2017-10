Novemberben jön a Horizon: Zero Dawn – The Frozen Wilds DLC

Új terület, történet, küldetések, fegyverek, lények és trükkök lesznek benne

Új ellenfelekkel, mozdulatokkal és fegyverekkel érkezik a Horizon: Zero Dawn DLC-je, a kisebb problémákat is megért The Frozen Wilds. Bár valószínűleg mindenkit jobban érdekel Aloy történetének folytatása, aki most a The Cut nevű fagyott területen kénytelen portyázni, ahol természetesen szintén a gépek az urak.