A tegnapi szivárgás után most itt a hivatalos bejelentés, mely megerősíti a mind a Complete Edition létét, mind annak megjelenési dátumát. A kiadás nevéhez hűen tényleg teljes: a Digital Deluxe kiadás tartalma mellé a jövő hónapban érkező kiegészítőt is megkapja. A The Frozen Wilds november 7-én jelenik meg, de ha eddig még nem vetted volna meg az alapjátékot, akkor talán jobban megéri várni a Complete Edition megjelenésére.

A Complete Edition az Egyesült Államokban december 5-én, Európában pedig december 6-án jelenik meg, a jorábban kiszivárgott 50 dolláros áron. A jelenlegi körülmények között ez a legkedvezőbb ajánlat, a Digital Deluxe most 60 dollár, a The Frozen Wilds pedig 20 dollár (PS Plus tagoknak 15 dollár) lesz. Úgyhogy hacsak nem kap egy jelentős leárazást a Horizon: Zero Dawn (amire a kiegészítő megjelenése előtt azért nagy esély van), akkor tényleg megéri várni.