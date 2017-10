A Twitteren feltűnt képen leplezték le a Horizon: Zero Dawn GOTY kiadását

Az ára ötven dollár

Megjelenését december ötödikére ígérte a Play-Asia

Szivárog a Horizon: Zero Dawn Game of the Year Edition. A hivatalosan még be sem jelentett kiadásról egy Wario64 nevű felhasználó posztolt képet Twitterre. Wario64 saját bevallása szerint a Play-Asia oldalán bukkant rá a hivatalosan még nem is létező verzióra. A tételt azóta már törölték a honlap kínálatából, azonban a Twitterre feltöltött képen így is tökéletesen kivehetőek a részletek.