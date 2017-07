Az év elején megjelent Horizon: Zero Dawn – nem méltatlanul – az idei év egyik, ha eddig nem a legsikeresebb PS4-es játéka. Remek játék, szórakoztató játékmenet és egy szimpatikus főhősnő jár hozzá. Ugyanakkor sok rajongó kérdezgeti a Guerrilla Gamestől, hogy Aloy a kalandok során miért nem bonyolódott romantikus kapcsolatba senkivel, miközben több férfi NPC is kacsintgatott felé.

Az ok nem prózai, viszont érthető: „Aloy nagyon elfoglalt. Kitaszítottként született és küldetésen van. Egyáltalán nem vesztegetheti az idejét ebben a játékban” – mondta Hermen Hulst direktor a PlayStation Live interjújában. „Láttuk az érdeklődést a románcra. Az embereket szívesen felfedeznék Alloy romantikus életét, de ez nem olyasmi, amivel a Horizon: Zero Dawnban sokat foglalkozik.”

A riporter rá is mutatott, hogy sokan pont azért kedvelik a karaktert, mert meglehetősen független személyiség, ezzel Hulst is egyetértett. Ugyanakkor válaszából kitűnik, hogy a lehetőség elől nem zárkózik el a csapat, és egy folytatásban talán még Aloy is megtalálja a párját.

Merthogy biztos lesz Horizon: Zero Dawn 2, noha még nem jelentették be. A program kritikailag és anyagilag is sikeres, a Guerrilla Games pedig már jelezte, hogy szeretnének még több időt eltölteni a játék világában, amit részben teljesítenek is a The Frozen Wilds című DLC-vel.