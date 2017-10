Az egyszerűen csak Cut néven emlegetett fagyos sivatag talán még barátságtalanabb, mint a Horizon Zero: Dawn erdejei. Az északi Banuk törzsnek otthont adó vidék újabb kihívásokat és egy titkor is rejt, melynek felderítésére indul hősnőnk, Aloy. Reméljük, a kiegészítővel egy még melegebb bundabugyit is kapunk a robotvadászathoz...

Bár a történetet nem leplezi le, a tájakat és környezetet alaposan szemügyre vehetjük a most közzétett videóban. A The Frozen Wilds megjelenése november 7-én esedékes, de ha most ugranátok be a kalandba, akkor érdemesebb kivárni a december 9-én megjelenő teljes kiadást (bár van esély rá, hogy megjelenéskor az alapáték leárazást kap), mely a Digital Deluxe minden extrájával és természetesen a The Frozen Wilds-szal együtt érkezik.