A Saints Row 2 2009 meglepetésjátéka volt. A Voilition alkotása persze előbb konzolon, PS3-on és Xbox 360-on tette tiszteletét, hogy onnan hódítsa meg a PC-s játékosokat is, akik akkor éppen a GTA IV-et nyúzták már egy ideje. A Saints Row 2 friss, üdítő élményt kínált 2009-ben, erről Miguel így írt tesztjében: "Politikailag tökéletesen inkorrekt, a bandák véres világát beteg humorral bemutató akciójáték, és mint mindig, ez a koktél most is jól sül el. A világ hangulata és a rengeteg küldetés feledteti a grafika és harcrendszer hiányosságait, tipikusan az a játék, amit bekapcsolva megszűnik az idő."

Ha eddig kimaradt volna az életedből ez a remek akciójáték, akkor most itt a tökéletes alkalom, hogy megszerezd. A Good Old Games ugyanis Deep Silver akciót tart, így ingyen adja a Saints Row 2-t. Nincs más dolgod, minthogy a GOG főoldalán beírd az e-mail címedet, és máris megjelenik a fiókodban a játék! Az ajánlat alig másfél órája kezdődött, és még majdnem két napig tart, szóval ha te is rajongsz az ingyen játékokért, akkor most is a lehetőség, hogy egy remek címmel bővítsd a könyvtáradat! Hajrá!