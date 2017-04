A NetherRealm nem cicózik, sorba jelenteti meg a Warner Bros-szal az Injustice 2 karakter videóit. Legutóbb Brainiac-et láthattuk, most pedig egy kiszivárgott anyagban azt, hogy Joker és Flash hogyan küzd meg egymással. Pár nappal ezelőtt egy kikerült achievementből tudtuk meg, hogy a folyton vigyorgó, színes ruhás gonosztevő esetleg szerepet kaphat a május közepén érkező játékban, most ez ezzel a videóban hivatalosan is megerősítést nyert.