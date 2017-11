Már szeptemberben is akadtak arra utaló jelek, hogy az Injustice 2 konzolok után végre PC-n is tiszteletét teszi majd, október végén pedig meg is erősítették ezeket a pletykákat, sőt, az is kiderült, hogy a játékot a varsói székhelyű QLOC-ra bízták. A bejelentéskor a Warner Bros. Interactive csak annyit mondott, hogy még idén ősszel szeretnék a boltokban látni a PC-s verziót, most viszont a program steames áruházi oldalára a pontos dátum is felkerült, mely bíztatóan közeli: november 14.