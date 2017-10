South Park: The Fractured but Whole

Mikor: október 17.

Mire: PC, PS4, Xbox One

A South Park: The Fractured but Whole a nagysikerű The Stick of Truth folytatása, amelyben ismét a New Kid bőrébe bújhatunk, hogy csatlakozzunk a szuperhősökként két csapatra szakadt negyedikesek egyik csapatához. A sorozatra jellemző humor minden bizonnyal ezúttal is felhőtlen szórakozást szolgáltat majd.