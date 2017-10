Újabb veterán hagyja ott a BioWare-t

Mike Laidlaw 14 évig dolgozott a cégnek

A Jade Empire-től a Mass Effecten át a Dragon Age-ig mindenben benne volt a keze

Bár szerintem azért a BioWare még nincs olyan mélységekben, mint ahogy sokan gondolják, az biztos, hogy nem az a stúdió, ami anno a Star Wars: Knights of the Old Republic vagy a Jade Empire alatt volt. Ennek rengeteg oka van: felvásárolta őket az EA, megváltoztak a játékosok igényei, a fejlesztők és kiadók szokásai, és a többi. Jó vagy rossz ez, az tulajdonképpen egyénfüggő. De egy biztos, hgy a BioWare azért is változik, mert az öregek szépen sorban otthagyják.