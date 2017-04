Megjelent a PC Guru Microsoft különszám

Újabb év, újabb különszám

Áprilisi 21-től megvásárolható a PC Guru Microsoft különszám, az újságban 52 oldalon át olvashattok a világ egyik legnagyobb szoftvercégének játékosokat és fiatalokat is érintő termékeiről. Szó esik a Minecraftról, a digitális oktatásról, arról, hogy miként játszhatók az Xbox One-os játékok Windows 10-en, de írunk az említett operációs rendszer legújabb frissítéséről (The Creators Update) és a Microsoft jövőt érintő terveiről is.

Bemutatunk két olyan gamer notebookot, amikkel egészen biztosan kiválthatsz egy asztali PC-t, és azt is eláruljuk, hogy Xbox 360 tulajdonosként miért érdemes beruháznod a nemrég megjelent Xbox One S-be. Ez azonban még nem minden, hiszen nincs különszám extra tartalom nélkül:

A PC Guru Microsoft különszám dupla oldalas Minecraft poszter melléklettel és 14 napos Xbox Live Gold próbakóddal* érkezik.