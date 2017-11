Nemrég ünnepelte tizedik születésnapját a The Witcher

A játéksorozat és az alapjául szolgáló regényfolyam roppant népszerű

Mostantól pedig akár színpadon is megtekinthetjük Ríviai Geralt kalandjait

Lengyelországban már a játékadaptáció megjelenése előtt is nagy népszerűségnek örvendett Andrzej Sapkowski regénye, amire a CD Projekt RED nagyszerű trilógiája valószínűleg még rá is tett egy lapáttal. Ennek fényében talán nem is olyan meglepő, hogy a Witcher végül utat talált magának a színpadra is, és a belőle készült musicalt még idén bemutatják a Lengyelország északi partvidékén található Gdyniában.