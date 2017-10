Az Andrzej Sapkowski regényeit, melyeken a játék is alapul, sokan azért szeretik, mert a klasszikus fantasy díszleteket felhasználva nagyon is modern problémákat feszeget, és ugyanezt a jellegzetességet szerencsére sikerült átemelni a Witcher játékokba is. Bár az első rész még nem tartalmazott olyan hihetetlen mennyiségű tartalmat, mint a Wild Hunt, az érdekes és aprólékosan felépített világ, a mély és szerethető karakterek és a remek, lebilincselő történet, melyek naggyá tették a sorozatot, itt is visszaköszönnek.

Érdemes hát elővenni a sorozat legelső részét a mai napig is, hiszen garantáltan egy felejthetetlen kalanddal lesz gazdagabb az, aki leül Ríviai Geralt története elé.