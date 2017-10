Az előző trailerben a helyszínt ismerhettük meg

Ezúttal a történeten lesz a fő hangsúly

De bemutatkoznak a főszereplők is

A legújabb Need for Speed epizódban nem csak a móka kedvéért versenyzünk majd az utcákon, hanem nagyon komoly célunk is lesz ezzel az egésszel. Ezt mutatja be a frissen megjelent sztori trailer is, melyben azért a karakterekre is jut egy kis idő. A Payback története szerint egy mindenre elszánt triót irányíthatunk majd, velük kell szétvernünk az egész Fortune Valley-t uraló The House kartellt. Nem lesz viszont könnyű dolgunk, hiszen a város minden versenyzője (és minden zsaruja) felsorakozik majd ellenünk.