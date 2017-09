Hatalmas térképpel érkezik az új Need for Speed

Amely tömve lesz lehetőségekkel

És még a gépigénye is barátságosra sikeredett

Lassan már csak egy hónap van vissza a legújabb Need for Speed rész megjelenéséig, és ennek örömére az EA és a Ghost Games közzé tett egy két és fél perces videót, melyben Fortune Valleyt és a benne rejlő lehetőségeket járják körül. A sivatagban meghúzódó város és környéke első pillantásra is hatalmasnak tűnik, és a videó alapján a helyszínek változatosságára sem lehet panasz. Bejárhatjuk a belvárost, a poros sivatagi országutakat vagy a hegyi szerpentineket, de ha olyan kedvünk van, akár a közeli reptérre is kiugorhatunk, hogy az útról letérve versenyezzünk.