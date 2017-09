Az EA és a Ghost Games közzé tette a november 10-én érkező Need for Speed: Payback gépigényét. Az ember azt hinné, hogy egy ilyen szép grafikával megáldott játék rendszerkövetelménye minimum egy atomerőmű bekötésével kezdődik, de szerencsére ebben az esetben erről szó sincs. Éppen ellenkezőleg, a Need for Speed: Paybacknek még az ajánlott gépigénye is egész barátságos.