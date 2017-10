Népszerű, hiszen csak a PC-s játékosok száma 100 millió fölött van, ez pedig elismerésre méltó. Ennek ellenére a Wargaming nem fog egy második részt készíteni, ezt jelentette ki a PAX Aus rendezvényén Alex de Giorgio, a Wargaming regionális kiadási igazgatója. Állítja, hogy ez a játék egy szolgáltatás, amit folyamatosan fejleszteni és bővíteni kell, nem folytatást készíteni neki.

"Ez a folyamatos fejlődés jelenti a World of Tanks alapját, éppen ezért egy folytatásnak nincs számunkra értelme." -- tette hozzá. Ezen ok miatt költenek rá pénzt az emberek, hiszen a World of Tanks a kezdetek óta free-to-play címként működik, és éppen ezért fontos, hogy a Wargaming legyen bevétele a játékból. Alex de Giorgio azt is elmondta, hogy november 1-től az ausztrál és Új-zélandi játékosok saját szerveren játszhatnak, így a World of Tanks világhódítása tovább folytatódik.