A sokáig egyedül PS4-re elérhető Nioh végre PC-re is ellátogat, méghozzá nem is akárhogy. A Nioh: Complete Edition nevéhez hűen tartalmazza majd a játékhoz kiadott három DLC-t, valamint egy exkluzív sisakot is, így egy igencsak tartalmas csomagot kaphatnak a pénzükért azok, akik PC-n vágnak neki a brit szamuráj kalandjainak.

Most pedig a fejlesztők közzétették a játék Steam trailerét, hogy mindenki láthassa, mire is számíthatnak a programtól. Bár maga a videó alig több mint másfél perces, így is sikerült belezsúfolni hatalmas sárkányokat, rusnya démonokat, leégő városokat és pusztító csatákat egyaránt. Sőt, a legvégén még az exkluzív sisak is feltűnik, mely stílusosan gőzt ereget, és a homlokán virító vörös dísz is nagyon emlékeztet a Valve logójára.