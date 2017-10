Érkezik a Nioh PC-s verziója

De a kreatív igazgató szerint Denuvo nélkül

Elég rosszul megy manapság az osztrákok szuper-védelmének, hiszen a kalózoknak lassan már egy nap se kell ahhoz, hogy feltörjék, ahogy tették ezt például a South Park: The Fractured but Whole vagy a Middle-earth: Shadow of War esetében. Hogy ezek a látványos kudarcok állnak-e a Team Ninja döntése mögött, azt nem tudni, mindenesetre nagyon úgy néz ki, hogy a Nioh: Complete Edition Denuvo nélkül fog érkezni.