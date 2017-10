Ahogy már három éve minden ősszel, úgy idén is lezajlott az októberi PC Guru Show, amely ezúttal kicsit megváltozott formátummal várta a látogatókat. Először is klasszikus értelemben vett játékbemutatók nem voltak, cserébe a gurusok a magazin standjánál gyülekeztek, így könnyebb volt elcsípni bennünket, mint eddig talán bármikor – furcsa, de még ennyi év után is meglep az a lelkesedés és rajongás, amivel az olvasók fogadnak bennünket. Fotózkodtunk, aláírtunk, beszélgettünk, egy szóval remekül éreztük magunkat.

Azon túl, hogy most is lehetett kapni a PC Guru friss és korábbi számait, először vittük magunkkal a rendezvényre az Esport Magazint, mely újság csak nemrég indult el, így mi is kíváncsiak voltunk a közönség reakciójára. A helyszínen ez remek volt, többen kifejezetten ezt a magazint keresték, de olyan olvasóval is találkoztunk, aki a Gurut nem ismerte, az Esportról viszont hallott. Ebből is látszik, hogy a két lap közönsége között bár van átfedés, egyáltalán nem biztos, hogy ez piaci szinten is jellemző.

Persze a magazinos standon túl is volt mit megnézni vagy kipróbálni a Guru Show-n. Az Insert Coin Egyesület által kiállított retró masinák nagy népszerűségnek örvendtek, különösen, hogy a mindenféle évtizedes konzolok mellett pár régi PC is ki volt állítva, rajtuk az eredeti StarCrafttal – rám is törtek az emlékek, semmi sem olyan nosztalgikus, mint látni ezt az ős-RTS-t egy legfeljebb 800x600-as felbontást megjeleníteni képes, megsárgult borítású monitoron. A kiadónkat ügyvezető Zoli mondjuk ezúttal nem alázott szét Wizards of Worban, ezt azonban a tavalyi megalázó vereségem után annyira nem is bántam.