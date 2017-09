Kiderült, hogy mely csapatok fognak indulni az Overwatch League első szezonjába

A városok tekintetében erős amerikai túlsúly tapasztalható

A Blizzard igen nagy fába vágta a fejszéjét, mikor azt állította, hogy szeretné az Overwatch League-t a már bejáratott profi sportligák szintjére hozni, azonban egyre inkább úgy látszik, hogy bejött a számításuk. Bár az induló csapatoktól húszmillió dolláros belépődíjat szedtek, és azt is igen szigorúan megkötötték, hogy milyen szerződést kell kötni a játékosokkal, végül ennek ellenére összeállt az első szezon mezőnye, melyet most egy hivatalos közleményben közzé is tettek.