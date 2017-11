Overwatch – új pályát is kapunk

A BlizzCon során mutatták be az Overwatch új pályáját is, a BlizzardWorld-öt, melynek nevéből kitalálható, mire is épül majd.

Jövőre újabb pályával bővül az Overwatch A BlizzCon 2017 során nem csak az Overwatch új hősét és a Reinhardt főszereplésével készült kisfilmet kaptuk, a show szerencsés résztvevői már ki is próbálhatták a játék új pályáját, a BlizzardWorld-öt. Nekünk, hétköznapi halandóknak azonban 2018 elejéig még várnunk kell rá. Kivéve PC-n, ahol a tesztszervereken a Blizzard szerint “igen-igen hamarosan” belevethetjük magunkat. Ahogy az új küzdőtér neve is sejteti, egy vidámparkkal van dolgunk, mely a Blizzard egyéb játékaiból merít ihletet és emel át pályaelemeket. Aki játszott már valamelyik címmel, annak egyből ismerős lehet a World of Warcraftból Stormwind vagy a Diablóból Tristram városának temploma, a Starcraft Terran és Protoss bázisai, a Hearthstone kocsmája, esetleg éppen Naxxramas. Mindezek után már csak egy kérdést szegeznénk a Bizzardnak: mikor épül meg ez a valóságban is?