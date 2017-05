Nem csak Peter Molyneux készítené el a Fable folytatását, hanem a jelek szerint a Microsoft sem feledkezett még meg róla, erre utal legalábbis Phil Spencer üzenete a Twitteren. Bár jelenleg konkrét bejelentenivalóval nem szolgálhat, a Fable “még sok irányba elindulhat”, fogalmazott a legendás játéksorozat negyedik részével kapcsolatos kérdésre az Xbox részleg vezetője.

@dragen_Light Nothing to announce right now but I do think the IP has a lot of places it could go.