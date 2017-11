November 15-én jelenik meg a Pillars of Eternity: Definitive Edition, előreláthatólag csak digitális formában, PC-re. Természetesen a kiadás nem csak az alapjátékot tartalmazza, hanem annak összes frissítését és kiegészítését is.

Egész pontosan benne lesz a White March: Parts I-II kiegészítő, az összes prémium anyag, ami a Pillars of Eternity: Royal Editionben benne volt, illetve tartalmazza az új Deadfire Pack DLC-t is, amely új in-game tárgyakkal és új portrékkal készít fel a Pillars of Eternity 2: Deadfire-re.