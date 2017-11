November 21-től nehéz döntések egész sorával kell szembenéznünk a Planet of the Apes: Last Frontierben, igaz, egyelőre csak PS4-en. Hogy PC-re és Xbox One-ra mikor érkezik meg a Imaginati Studio és a FoxNext Games ígéretesnek tűnő játékprogramja, azt egyelőre sajnos nem árulták el.

Azt viszont igen, hogy a PS4-es változat támogatja a Sony PlayLinket, azaz a PS4 kontrollere mellett akár okostelefonnal is irányíthatjuk a játékot. Továbbá az előrendelők megkapják a Planet of the Apes: Last Frontier zenei albumát és öt extra avatárt, amit a PlayStation Networkön használhatnak.

Ha érdekel a játék, tekintsd meg az IGN First játékmenet-videóját, ami a program első 17 percét mutatja be. Ugyanakkor vigyázat, meglehetősen spoileres.