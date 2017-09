Nemrég leszállt a köd a Playerunknown’s Battlegrounds-ban

Ez azonban nem az egyetlen újdonság

A szeptemberi pacth többek között grafikai változtatásokat, új beállításokat és egy teljesen új várost is hozott

De a Bluehole a játék más területein is, aktív, eddig például 150000 csalót vágtak ki

Nemrég érkezett meg a népszerű Playerunknown’s Battlegrounds szeptemberi javítófoltja, ami egyúttal alaposan ki is bővíti a játékot. Arról már korábban is hírt adtunk, hogy ezzel megjelenik a ködös idő, azonban a változások listája természetesen ennél sokkal hosszabb. Grafikai változtatásokra és új beállításokra egyaránt számíthatunk, ami viszont talán a legérdekesebb, hogy a készítők egy új várost is hozzáadtak a térképhez. A település Stalbertől keletre kell majd keresni.