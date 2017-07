Egymás után készülnek a lövöldék, tele van velük a világ, a Mercury Steam pedig egy újabbat fejleszt. A harmadik fejlesztői videóban azt kérdezik, hogy szükség van-e egy újabb ilyen stílusú játékra. Persze a választ meg is adják, egyértelműen igen, hiszen a Raiders of the Broken Planet nagyon sok újítást fog hozni. Ennek megfelelően a mostani videó a játék tulajdonságait helyezi előtérbe: a képességeket, a karaktereket, a perkrendszert, és a fegyvereket.

A közel hét perces videóban a játéktervező, Joan Amat és játékmenet programozó, Hernan Ojuel mutatja be a játék alapjait. Az anyag az első része egy hosszabb videónak, amit hamarosan közzétesz a fejlesztő-kiadó. De hogy a történetet is megismerjétek, megmutatom a régebben közzétett második developer diary-t is.

Érdemes szemmel tartani a programot. A kommentelők szerint is elég ügyes lesz a Mercury Steam ahhoz, hogy egy jó játékmenettel rendelkező, érdekes címet alkosson.

Szerintetek sikerülni fog neki?