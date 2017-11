Lucas egykori cégének szóvivője a The Washington Postnak mondta el, hogy a Lucasfilm számára a rajongók az elsők, legyen szó a Battlefrontról vagy akármilyen produkcióról. Éppen ezért támogatták az EA döntését arról, hogy kikapcsolják a mikrotranzakciót. Na de tényleg az EA döntése volt?

A múlt hét folyamán a Venturebeat írt arról, hogy komoly telefonos beszélgetés folyt a Disney vezérigazgatója, Bob Iger és az EA főnöke, Andrew Wilson között. Több névtelen forrás szerint eme beszélgetés alatt született meg a döntés a mikrotranzakcióról. Nyilvánvalóan a Disney-nek sem tetszik ez a negatív reklám Az utolsó Jedik premierje előtt pár héttel.

A The Washington Post igazolta, hogy valóban volt egy telefonhívás nem sokkal a mikrotranzakció leállítása előtt. Annyi a különbség, hogy nem Bob Iger, hanem Jimmy Pitaro, a Disney fogyasztói termékek és az interaktív média részlegének főnöke kereste fel az EA-t. A Wall Street Journal értesülései szerint ez a beszélgetés távolról sem volt barátságos csevej, a Star Wars IP tulajdonosai nagyon nem örülnek, hogy az EA így bánt a tulajdonukkal.

Bár egyik újság sem írta, hogy valóban a Disney kényszerítette az EA-t a mikrotranzakció leállítására, az elég biztosnak tűnik, hogy Pitaro hívása hozzájárult eme döntés megszületéséhez. Hogy is mondta Qui-Gon Jinn a Baljós árnyakban? „Mindig van egy nagyobb hal.”

A kérdés az, mennyit tudott a Disney arról, mit tervez az EA a Star Wars Battlefront 2 mikrotranzakciójával. Nehéz elképzelni, hogy nem tudtak arról, miféle rendszer épül ki, elvégre mégis csak az ő tulajdonukról van szó. Nos, az biztos, hogy maga a Disney csak a legvégső esetben szól bele az alkotói folyamatba, ha azt egy másik cég csinálja – ez alól a Lucasfilm vagy a Marvel sem kivétel. Az EA-val pedig csak partnerek, ráadásul a Disney látványosan kivonta magát a videojáték piacról, amikor 2016-ban bezárta a Disney Interactive Studiost, és inkább elkezdett leszerződni olyan kiadókkal, mint az EA.

Ennek tükrében lehetséges, hogy a Disney szabad kezet adott az EA-nak a Battlefront 2-vel kapcsolatban, elvégre mégis csak ők dolgoznak ebben az iparban. Nem arra gondolok, hogy semmit sem tudtak, csak arra, hogy elhitték azt, amit az EA mond nekik – amiben feltehetően a játékkiadó maga is hitt, hiszen az EA nyilván nem várta, hogy kitör ez a botrány. Azonban jött a baj, és most már az IP tulajdonosa beleszól a dolgokba, elvégre ebben az ő pénze is benne van.

A következő kérdés: vajon az EA megtarthatja a Star Wars játékok jogait? Mert azért valljuk be, eddig nem törték magukat össze a fejlesztésben. Nyilván szerződésbe van foglalva, mennyi játékot kell legyártani X idő alatt, szóval ez inkább ilyen külsős okoskodás a részemről a tények ismerete nélkül. De, eddig van egy kritikailag vegyesen fogadott Battlefront és egy botrányba fulladt Battlefront 2. Az EA a másik készülő Star Wars játék fejlesztőstúdióját, a Visceralt bezárta, a játékot teljes átalakításra átküldte egy másik csapathoz, ami nyilván több éves késéssel fog járni. És már azt is tudjuk, hogy a Respawn programját csak a Titanfall 3 után fogják kiadni.

Akárhogy is nézzük, az EA nem állhat túl büszkén a Disney elé, és nem állíthatja, hogy amit a Star Warsszal művelt eddig, az olyan jó lenne. Késések, botrányok és egy felemás kritikai siker, ennyit mutathatnak fel. A Disney pedig kőkemény üzleti partner, nem szokása hosszú távon eltűrni az ilyesmit. Szóval esélyes, hogy ha az EA még párszor hibát vét, akkor a Disney egyszerűen elveszi tőlük az IP-t.