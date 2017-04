A Star Wars: Battlefront 2-ben az elődjével ellentétben egyjátékos kampány is lesz, aminek történetétért a Spec Ops: The Line vezető írója, Walt Williams felel. Így már is érdekesebbnek tűnik, hogy lesz egyjátékos mód. Nem kizárt, hogy a Inferno Squadron története így olyan személyes, megható és jól megírt lesz, mint például az egyik örök kedvencem, a Star Wars: Republic Commando sztorija. Persze könnyen lehet, hogy túl is fogja szárnyalni azt.

A Battlefront történetéből sokat ki lehet hozni. Az egyjátékos kampány A Jedi visszatér vége és Az ébredő Erő között foglal helyet. A kampány során főként Iden Versiót irányíthatjuk, aki a Birodalom egyik elit különleges alakulatának, az Inferno Squadronnak a vezetője. Iden és csapata nem gonosztevőként kerül bemutatásra, hanem inkább a hősiességük kerül előtérbe, akiket a császár halála okozta bosszúvágy motivál.

Excited to finally reveal what @MitchyD and I have been working on for the last year. Can't wait for you to meet Inferno Squad. #StarWars https://t.co/J4qJlWMmxH