Ezt támasztja alá a Funcom hétfői tweetje is, melyben megerősítik, hogy tervbe van véve még egy Conan játék, de a munkálatok csak a Conan Exiles befejezése után kezdődhetnek. Mint mondják, most csak arra koncentrálnak, hogy a jelenleg Early Access címük startja zökkenőmentes legyen. Az új projektjükről egyelőre semmi mást nem közöltek, megjelenési dátum ennek megfelelően még nincs.

To clarify: We're planning another Conan game, but full production won't start until after Conan Exiles.https://t.co/3RQhKFLWSJ