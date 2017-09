Szeptember 14-től 17-ig ingyenesen játszható lesz a The Division

A The Division azon online játékok listáját gyarapítja, amelyeknek sikerült megragadni a második esélyt és nem csak visszacsábította elpártolt játékosok egy részét, de az új frissítésekkel és eseményekkel új gamereket is sikerült szereznie. És most talán még rátesz erre egy lapáttal, mert a Ubisoft egy újabb ingyenes hétvégét ad nekünk.