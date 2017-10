Hamarosan újra Sebastian Castellanos bőrébe bújhatunk, aki újabb esélyt kapott, hogy előkerítse lányát, Lily-t, de ehhez ismét be kell lépnie a STEM világába. Apropó STEM: a játék motorja is ezt a nevet viseli, mely tulajdonképpen az id Tech 5 egy módosított változata, így egész jól skálázható. Ezt tanúsítja a The Evil Within 2 gépigénye is, lássuk!