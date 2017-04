Április 25-én jelenik meg a The Walking Dead: A New Frontier 4. része

A Thicker Than Water ott folytatja a sztorit, ahol az előző rész abbamaradt

Majdnem pontosan öt évvel az első rész, az A New Day után jelenik meg

Ha nem is a Telltale Games legrégebbi, de mindenképpen a leghosszabb ideje futó sorozata a The Walking Dead. Öt éve, 2012. április 24-én indult útjára az első évad, és azóta két teljes évadot, egy DLC-t (400 Days) és egy spon-offot (Michone), most pedig lassan a végéhez ér az A New Frontier című harmadik évad.